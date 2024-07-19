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В омском Минкульте прокомментировали обрушение стены исторического здания в центре города

В Министерстве культуры Омской области в пятницу, 19 июля 2024 года, прокомментировали инцидент с обрушением стены Производственного корпуса пивзавода, отметив, что в адрес собственника и пользователя объекта культурного наследия направлены письма с требованием незамедлительно приять меры по исключению дальнейшего разрушения стен здания. Ранее об инциденте сообщал «СуперОмск».

«В связи с частичным обрушением стены здания Производственного корпуса пивзавода Министерство культуры Омской области предпринимает все возможные меры для сохранения объекта культурного наследия в рамках своей компетенции. В адрес собственника и пользователя объекта культурного наследия направлены письма с требованием незамедлительно приять меры по исключению дальнейшего разрушения стен здания», — сообщили в омском Минкульте.

Здание XIX века по улице Волочаевская, 9, является объектом культурного наследия регионального значения, который поставлен на государственную охрану решением Омского областного исполнительного комитета в 1980-м году. Напомним, кирпичное строение по договору передано в безвозмездное пользование Региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз» на 49 лет.

"В 2023 году ввиду неисполнения требований охранного обязательства Министерством культуры Омской области подано исковое заявление с требованием обязать пользователя объекта провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Судебные инстанции поддержали указанные требования и вынесли решение, в котором установили, что пользователь обязан провести работ по сохранению здания до июля 2026 года.

Следует отметить, что территория, на которой расположен объект культурного наследия может использоваться только для его размещения, а строительство на этом месте современного здания — запрещено законом", — добавили в омском Минкульте.

Напомним, в 2024 году Арбитражный суд Омской области обязал приспособить здание для современного использования, проведя там ремонт. На все работы отводилось 2 года 9 месяцев с момента вступления решения суда в силу.

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