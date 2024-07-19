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Приставы опечатали екатеринбургское кафе после сходки криминальных авторитетов

Судебные приставы опечатали на 40 суток кафе «Каспий» на берегу Шарташа в Екатеринбурге, которое получило известность после сходки там криминальных авторитетов. Как пишет «ФедералПресс», причиной для ограничения работы заведения стала антисанитария.

Нарушения в работе кафе выявили сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора. Как выяснилось, у заведения не было ни меню, ни технологической карты. Не соблюдались правила хранения продуктов, отсутствовала вытяжка.

Уровень чистоты в «Каспии» оставлял желать лучшего. Как отметили в региональном управлении ФССП, кафе нуждалось в генеральной уборке. Владельцы заведения должны за 40 суток устранить нарушения, иначе им грозит штраф по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В начале года в кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ прошла сходка криминальных авторитетов. Они обсуждали передел некоторых сфер бизнеса в городе. Во время сходки произошел конфликт между местными коммерсантами диаспоры и недавно освободившимся Марселем Гасановым, которого называют представителем вора в законе Ахмеда Домбаева по прозвищу Ахмед Шалинский. Разговор перерос в конфликт. Гасанов, которого начали избивать, спасся бегством на машине. Вслед ему стреляли из травматического пистолета.