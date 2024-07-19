Приставы опечатали екатеринбургское кафе после сходки криминальных авторитетов

В начале года в кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ прошла сходка криминальных авторитетов. Они обсуждали передел некоторых сфер бизнеса в городе. Во время сходки произошел конфликт между местными коммерсантами диаспоры и недавно освободившимся Марселем Гасановым, которого называют представителем вора в законе Ахмеда Домбаева по прозвищу Ахмед Шалинский. Разговор перерос в конфликт. Гасанов, которого начали избивать, спасся бегством на машине. Вслед ему стреляли из травматического пистолета.