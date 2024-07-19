В Омске отменили оправдательный приговор в деле об убийстве

В Омске отменили оправдательный приговор вынесенный присяжными заседателями мужчине, который в ходе конфликта ударил ножом оппонента.
Инициатором выступила прокуратура.
Было доказано систематическое воздействие адвоката и подсудимого на коллегию присяжных заседателей, которые утратили возможность оставаться объективными.
Напомним, что омич обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 25 сентября 2022 года в ходе конфликта у торгового комплекса «Мир» он нанес удар ножом потерпевшему, причинив ранение, повлекшее смерть.
Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.