В Омске отменили оправдательный приговор в деле об убийстве

Напомним, что омич обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 25 сентября 2022 года в ходе конфликта у торгового комплекса «Мир» он нанес удар ножом потерпевшему, причинив ранение, повлекшее смерть.