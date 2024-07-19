В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства

«Прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС выявила множественные нарушения в работе клиники. Так, кабинеты не оснащены необходимым для оказания услуг оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. На полках обнаружены просроченные препараты. К тому же в помещении нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления», — говорится в сообщении.