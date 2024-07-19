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В красноярской стоматологии, где умер мальчик, нашли просроченные лекарства

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Просроченные лекарства и неоснащенные необходимым оборудованием кабинеты обнаружили при проверке стоматологии в Красноярске, где умер семилетний мальчик, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что в июне родители привезли ребенка из Большемуртинского района в Красноярск к детскому стоматологу. Лечение зубов планировалось под седацией — «во сне». После введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация. Во время реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть ребенка.

«Прокурорская проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС выявила множественные нарушения в работе клиники. Так, кабинеты не оснащены необходимым для оказания услуг оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. На полках обнаружены просроченные препараты. К тому же в помещении нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления», — говорится в сообщении.

Руководителю организации прокуратура внесла представление. Также в отношении его решено возбудить административные дела за несоблюдение технических регламентов, нарушения лицензионных требований, охраны труда и правил противопожарной безопасности.

По основному уголовному делу потребована медицинская документация и допрошен персонал клиники, заключило надзорное ведомство.

Прокуратура