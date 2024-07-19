В центре Воронежа мотоцикл столкнулся с пассажирским автобусом

В пятницу, 19 июля, в Воронеже, на площади Ленина, мотоцикл столкнулся с пассажирским автобусом городского маршрута № 27. По словам очевидцев, авария произошла около 7:00. На месте работает Госавтоинспекция, «скорая» оказывает помощь мотоциклисту. Кадры с места происшествия попали в Сеть: