В центре Воронежа мотоцикл столкнулся с пассажирским автобусом

В пятницу, 19 июля, в Воронеже, на площади Ленина, мотоцикл столкнулся с пассажирским автобусом городского маршрута № 27. По словам очевидцев, авария произошла около 7:00. На месте работает Госавтоинспекция, «скорая» оказывает помощь мотоциклисту. Кадры с места происшествия попали в Сеть:
Автобус поворачивал со стороны Кольцовского сквера на улицу Плехановскую. Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности в полиции.
Ранее стало известно, что во второй половине дня среды, 17 июля, в центре Воронеже возле ТРЦ «Галерея Чижова» под колеса автобуса ПАЗ городского маршрута № 24 попала женщина, управлявшая электросамокатом.