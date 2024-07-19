Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице

«На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. <…> После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось», — написал он.