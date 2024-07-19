Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице

«На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. <…> После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось», — написал он.
Губернатор пояснил, что у подростка были повреждены жизненно важные магистральные сосуды. Эти ранения привели к обширной кровопотере — четыре литра крови.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Одиннадцатого июля ВСУ устроили очередную атаку на Шебекино. Беспилотник сбросил взрывное устройство на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей, младшему из которых восемь лет, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже одного ребенка перевели на лечение в Москву.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.