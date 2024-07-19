Центр Ялты остался без света из-за повреждения кабеля: аварию продолжают устранять

Из-за повреждения высоковольтного кабеля центр Ялты остался без электричества, в пятницу, 19 июля, устранять аварию продолжают. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
В четверг, 18 июля, произошла авария на подстанции Дарсан. Был поврежден высоковольтный кабель. В итоге центр Ялты остался без света. Павленко сообщала, что на месте работают сотрудники «Крымэнерго».
Позднее Павленко сообщила, что специалисты занимались устранением аварии всю ночь. Из Симферополя прибыли дополнительные бригады. Градоначальница призвала экономно использовать электроэнергию.
«Экономию начали с себя — с вечера отключена подсветка здания администрации, сегодня работаем без кондиционеров», — написала руководитель администрации.
Позднее Павленко сообщила, что выехала на место аварии. По ее словам, обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций. Глава Ялты подчеркнула, что энергетики работают на пределе своих возможностей.
«Предпринимаются все меры, чтобы устранить аварию в ближайшее время», — добавила Павленко.