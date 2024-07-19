Ураган обесточил 28 населенных пунктов Воронежской области

В Воронеже оперативные службы подвели итоги прохождения циклона. Напомним, непогода разбушевалась в Воронеже с 18 до 19 часов 18 июля. Скорость ветра достигала 19 метров секунду.
В результате шквала в Воронеже упали 16 деревьев и крупных веток. Из них 10 рухнули на проезжую часть дороги, еще шесть — на автомобили. По оперативным данным, в результате ЧП никто из людей не пострадал.
В течение вечера и ночи коммунальные службы устраняли последствия. К 7 часам утра 19 июля отработали 10 заявок.
Непогода также повредила линии электропередач, став причиной отключения электричества в 28 населенных пунктах на территории четырех районов Воронежской области. К утру пятницы электроснабжение восстановили полностью.