В Иркутском районе майнеры причинили ущерб на 200 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела

По факту незаконного потребления электроэнергии в двух дачных кооперативах Иркутского района правоохранители возбудили уголовные дела. По версии следствия, жители дачного товарищества «Уютное» и СНТ «Молодёжное» добывали криптовалюту, оплачивая необходимую для этого электроэнергию по льготному тарифу, что недопустимо. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.