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В Иркутском районе майнеры причинили ущерб на 200 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела

По факту незаконного потребления электроэнергии в двух дачных кооперативах Иркутского района правоохранители возбудили уголовные дела. По версии следствия, жители дачного товарищества «Уютное» и СНТ «Молодёжное» добывали криптовалюту, оплачивая необходимую для этого электроэнергию по льготному тарифу, что недопустимо. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: СУ СК РФ по Иркутской области

В ходе проверки, которую провела полиция, на территории дачных кооперативов были обнаружены полтысячи специальных устройств для майнинга. Оно было подключено к электросетям, которые снабжали население Иркутского района.

Злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей, — уточняется в сообщении Следственного комитета.

Оборудование изъято. По факту незаконного подключения к электросетям возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

СК