В Иркутском районе майнеры причинили ущерб на 200 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела

В ходе проверки, которую провела полиция, на территории дачных кооперативов были обнаружены полтысячи специальных устройств для майнинга. Оно было подключено к электросетям, которые снабжали население Иркутского района.
Злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей, — уточняется в сообщении Следственного комитета.
Оборудование изъято. По факту незаконного подключения к электросетям возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).