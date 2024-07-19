В Березовском простились с погибшим на СВО бойцом

19 июля в городе Березовском прощаются с 28-летним Константином Лященко, который погиб на СВО. Бойца похоронят в почетном секторе Северного кладбища. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В апреле 2024 года житель Березовского подписал контракт с Минобороны, а в июне погиб в городе Ясиноватая в ДНР.
Константин Лященко родился в Березовском, окончил школу № 1, потом выучился на газосварщика. Несколько лет мужчина работал по профессии на заводе. Ранее он был осужден по уголовной статье.
— С легкостью он вел небольшое хозяйство, увлекался механикой, ремонтом автотехники, — рассказал о бойце глава Березовского Евгений Писцов.