Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березовском простились с погибшим на СВО бойцом

Константин Лященко погиб в возрасте 28 лет.

19 июля в городе Березовском прощаются с 28-летним Константином Лященко, который погиб на СВО. Бойца похоронят в почетном секторе Северного кладбища. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В апреле 2024 года житель Березовского подписал контракт с Минобороны, а в июне погиб в городе Ясиноватая в ДНР.

Константин Лященко родился в Березовском, окончил школу № 1, потом выучился на газосварщика. Несколько лет мужчина работал по профессии на заводе. Ранее он был осужден по уголовной статье.

— С легкостью он вел небольшое хозяйство, увлекался механикой, ремонтом автотехники, — рассказал о бойце глава Березовского Евгений Писцов.