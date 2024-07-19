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Минувшей ночью в Новороссийске загорелся ангар на птицефабрике

Вчера, 18 июля, в Новороссийске вспыхнула птицефабрика. Возгорание произошло в районе Цемдолины.

Источник: МЧС Краснодарского края — Telegram

Информация о пожаре поступила в экстренную службу в 20:08. Прибывшие на место специалисты выявили возгорание ангара с комбикормом, расположенного на территории предприятия. Пламя поглотило площадь 312 квадратных метров.

Спустя 50 минут спасатели локализовали огонь. К 22:20 пожар полностью ликвидировали.

В тушении огня участвовали 20 человек. Они боролись с пламенем при помощи 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС