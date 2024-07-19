Минувшей ночью в Новороссийске загорелся ангар на птицефабрике

Информация о пожаре поступила в экстренную службу в 20:08. Прибывшие на место специалисты выявили возгорание ангара с комбикормом, расположенного на территории предприятия. Пламя поглотило площадь 312 квадратных метров.



Спустя 50 минут спасатели локализовали огонь. К 22:20 пожар полностью ликвидировали.



В тушении огня участвовали 20 человек. Они боролись с пламенем при помощи 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.