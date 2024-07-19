В Приморье избрана мера пресечения посреднику в даче взятки

В Приморье избрана мера пресечения жителю Владивостока, выступившему посредником при передаче взятки. Ходатайство следователя поддержал прокурор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
С июня по июль 2024 года адвокат убедил предпринимателя, что поможет обеспечить отказ прокурора от иска за вознаграждение в размере более 12 млн рублей. Бизнесмен проходил ответчиком по делу о возвращении в муниципальную собственность незаконно отчужденных земельных участков.
Потерпевший обратился в УФСБ России по Приморскому краю, заподозрив обман. Полученные деньги адвокат передал сообщнику — безработному жителю Владивостока. Тот позиционировал себя как человека, обладающего обширными деловыми контактами. Операция проходила под сопровождением ФСБ.
Злоумышленники задержаны при получении денег. Сообщнику адвоката избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Вопрос о мере пресечения адвокату будет разрешен в ближайшее время. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края.
Напомним, у прокуратуры Приморья возникли новые вопросы к земельной политике Рустяма Абушаева. Надзорное ведомство через суд пытается вернуть участок, переданный в собственность без аукциона.