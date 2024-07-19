В Приморье избрана мера пресечения посреднику в даче взятки

С июня по июль 2024 года адвокат убедил предпринимателя, что поможет обеспечить отказ прокурора от иска за вознаграждение в размере более 12 млн рублей. Бизнесмен проходил ответчиком по делу о возвращении в муниципальную собственность незаконно отчужденных земельных участков.