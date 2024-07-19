На челябинском пляже чуть не утонул 12-летний мальчик

Накануне днем, 18 июля, на Шершневском водохранилище в Челябинске начал тонуть и звать на помощь 12-летний мальчик. Трагедии не случилось благодаря дежурившим на пляже спасателям: они вытащили ребенка на берег и передали родителям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского управления по безопасности жизнедеятельности населения.
Инцидент с благополучным исходом случился на пляже «Каспийский берег» около трех часов дня. Это официально разрешенное место для купания, где постоянно дежурят матросы-спасатели. Подросток стал тонуть в пяти метрах от берега. Медицинская помощь после извлечения из воды ему не понадобилась.
По данным управления МЧС по Челябинской области, с начала купального сезона на Южном Урале погибли уже 30 человек. Из них восемь — дети.