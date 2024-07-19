На челябинском пляже чуть не утонул 12-летний мальчик

Накануне днем, 18 июля, на Шершневском водохранилище в Челябинске начал тонуть и звать на помощь 12-летний мальчик. Трагедии не случилось благодаря дежурившим на пляже спасателям: они вытащили ребенка на берег и передали родителям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского управления по безопасности жизнедеятельности населения.