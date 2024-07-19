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Пакет с трупом женщины выловили из реки Урал в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело

Пакет с трупом женщины выловили из реки Урал в Магнитогорске (Челябинская область) — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Следственного комитета РФ, 18 июля в реке Урал вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы.

«Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове», — говорится в комментарии.

Личность убитой установлена, ей 31 год.

Дело заведено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.