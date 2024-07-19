В Петербурге арестовали 11 участников конфликта со стрельбой

В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Днем позже региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьми мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Как уточняют в полиции, в течение суток с момента конфликта правоохранители установили и задержали всех его непосредственных участников, затем были задержаны еще несколько человек, возможно, причастных к инциденту. В итоге статус подозреваемых получили 12 человек, в числе которых оказались граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России.
«По ходатайству следователей 11 подозреваемым в участии в конфликте на Комендантском проспекте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному злоумышленнику продлен срок задержания… для проведения дополнительных следственных действий, после чего также будет подано ходатайство об его аресте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования полицейские также выявили нескольких соотечественников подозреваемых мигрантов, которые проживали в Петербурге с грубыми нарушениями миграционного законодательства. Они помещены в центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения за пределы России.