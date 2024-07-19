Минчанка получила ожог из-за загоревшегося халата

Информация о происшествии поступила в 00.20. На хозяйке квартиры по пр. Независимости, 12 загорелась одежда. После осмотра медиками женщина госпитализирована с диагнозом термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, правых верхней и нижней конечностей 1−3 степеней (31%).



Причина пожара устанавливается.