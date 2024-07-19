ФСБ задержала террориста, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что выходец из центральноазиатской страны планировал взрыв на автовокзале, а затем собирался уехать в Сирию.
По данным следствия, мужчина намеревался взорвать на автовокзале самодельную бомбу, для чего изучил устройство транспортного объекта и приобрел компоненты для создания СВУ, которые хранил в тайнике.
Сотрудники спецслужбы изъяли компоненты бомбы из схрона, а дома у подозреваемого нашли материалы с пропагандой терроризма.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.