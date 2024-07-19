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ФСБ задержала террориста, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что выходец из центральноазиатской страны планировал взрыв на автовокзале, а затем собирался уехать в Сирию.

По данным следствия, мужчина намеревался взорвать на автовокзале самодельную бомбу, для чего изучил устройство транспортного объекта и приобрел компоненты для создания СВУ, которые хранил в тайнике.

Сотрудники спецслужбы изъяли компоненты бомбы из схрона, а дома у подозреваемого нашли материалы с пропагандой терроризма.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

ФСБ