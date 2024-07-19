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Красноярцев предупредили о возможном дефиците холодной воды

С утра в городе обесточен водозабор острова Казачий.

19 июля в Красноярске в утреннее время произошла авария на подстанции. Из-за нее приостановлен водозабор острова Казачий с 06:18. Сообщается, что резервные линии электроэнергии также не функционируют.

Вода перестала поступать в водопроводные станции «Южная», «Школа глухонемых» и «Ленинградская». Они обеспечивают водоснабжением несколько микрорайонов города. Тaк, без воды остались Академгородок, Удачный, Горный, Студенческий, Октябрьский и другие.

Краском заявил, что водозабор будет запущен после того, как восстановят подачу электроэнергии.

Сейчас специалисты работают над устранением проблем.

Жители могут уточнить сроки аварии в электросетевой компании по номеру: 8−800−220−0−220. А задать вопросы о процессе восстановления водоснабжения можно, позвонив по следующему номеру: 211−39−63.

ЖКХ