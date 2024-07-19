Дело о мошенничестве завели на работников энергокомпании в Иркутской области

Уголовные дела сразу по двум статьям завели на должностные лица энергетической компании в Иркутской области. Известно, что работники организации нарушили права жителей Иркутского района, которые нуждались в подключении к электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба СК СКР Иркутской области.
— Предварительно установлено, что работники электросетевой компании за деньги заключали договоры технологического присоединения к электрическим сетям с жителями Иркутского района, при этом заведомо знали, что не будут исполнять обязательства по подключению к электрической сети, — пояснили в ведомстве.
Чтобы получить больше выгоды, были созданы разные условия для подключения. Энергокомпания отдавала предпочтение коммерческим организациям и физлицам, которые занимались получением криптовалюты.
Сейчас следователи проводят ряд мероприятий для определения людей, имеющих отношение к нарушению закона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что майнеры из Иркутского района ответят перед судом за ущерб в 200 млн рублей. Жители двух садоводств разместили 500 единиц оборудования для заработка криптовалюты и подключили их линии электросетей, снабжающей жителей СНТ.