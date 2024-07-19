Дело о мошенничестве завели на работников энергокомпании в Иркутской области

— Предварительно установлено, что работники электросетевой компании за деньги заключали договоры технологического присоединения к электрическим сетям с жителями Иркутского района, при этом заведомо знали, что не будут исполнять обязательства по подключению к электрической сети, — пояснили в ведомстве.