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В Минске из-за непогоды дерево упало и повредило автомобиль

В Минске 18 июля дерево упало на дорогу и зацепило автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось на съезде на ул. Острошицкую с пр. Независимости. Дерево упало на автомобиль Lada, которым управлял 53-летний водитель. Транспортное средство получило повреждения, водитель при этом не пострадал.

Госавтоинспекция советует водителям во время сильного дождя и ветра парковать машины подальше от деревьев или конструкций, которые слабо закреплены. Если непогода застала в дороге, рекомендуется остерегаться подтопленных участков.