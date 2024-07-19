В Минске из-за непогоды дерево упало и повредило автомобиль

Происшествие случилось на съезде на ул. Острошицкую с пр. Независимости. Дерево упало на автомобиль Lada, которым управлял 53-летний водитель. Транспортное средство получило повреждения, водитель при этом не пострадал.



Госавтоинспекция советует водителям во время сильного дождя и ветра парковать машины подальше от деревьев или конструкций, которые слабо закреплены. Если непогода застала в дороге, рекомендуется остерегаться подтопленных участков.