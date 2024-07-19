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В Ганцевичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: Соцсети

Информация о пожаре по ул. Гоголя поступила 18 июля в 8.08. В огне погиб хозяин дома 1973 года рождения. Повреждена отделка и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.

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