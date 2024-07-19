Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сказал представитель суда.