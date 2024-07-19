Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

Отмечается, что осужденный в 2022 году был завербован сотрудниками спецслужб Украины в Днепропетровской области. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и уехал в Крым.
В июне 2023 года по инструкции сотрудника СБУ диверсант изготовил самодельное взрывное устройство и разместил его на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте, а затем дистанционно взорвал. В результате участок газопровода загорелся.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сказал представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Приговор в законную силу не вступил.
9 августа 2023 года сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4» иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.