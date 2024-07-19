Адвоката и его жену на 7 лет отправили в колонию в Кызылорде

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook*, в суде № 2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении адвоката и его супруги, предусмотренное п. 1 ч.3 ст. 190 (Мошенничество), ч.4 ст.28-п.1 ч.3 ст. 367 УК РК (Подстрекательство к даче взятки). В суде установлено, что подсудимый, оказывающий адвокатские услуги, и его жена, злоупотребляя доверием, убедили знакомую женщины в том, что освободят ее от уголовной ответственности и прекратят проверку в отношении нее с помощью должностных лиц, за что она должна дать взятку в размере 8 млн тенге. Потерпевшая согласилась и передала им в руки 5 млн тенге.
«Далее подсудимые, не останавливаясь на достигнутом, в целях доведения до конца своих преступных действий для получения оставшихся 3 млн тенге начали звонить потерпевшей, ложно заявляя, что должностные лица запрашивают оставшуюся часть взятки. После этого, получив на руки 3 млн тенге, заверили потерпевшую в том, что проверка в отношении нее прекращена и деньги переданы должностным лицам», — рассказали в суде.
В результате подсудимые присвоили денежные средства в сумме 8 млн тенге и причинили имущественный вред в крупном размере.
В главном судебном разбирательстве потерпевшая указала, что причиненный ей имущественный вред полностью возмещен, она простила подсудимых, исковое заявление просила оставить без рассмотрения в связи с отказом от иска, вопрос о наказании оставила на рассмотрение суда.
Супруги признаны виновными, каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Наказание они будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Добавим, что по п.1 ч.3 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если оно совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, — штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Согласно ч.4 ст. 28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
А на основании п. 1 ч.3 ст. 367 УК РК дача взятки группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.