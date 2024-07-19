В Крыму горят леса — спасатели привели тревожную статистику

«Всего с начала текущего года в Крыму зафиксировано 2038 пожаров. Из них 816 техногенных, 989 раз горела сухая трава, 233 раза — мусор. За указанный период произошло 24 природных пожара на общей площади 102,683 гектаров», — привели статистику в МЧС.
За аналогичный период прошлого года сухостой пожарным приходилось тушить 540 раз, мусор — 254. Природных возгораний к середине июля-2023 было пять, а вот число техногенных превышало статистику этого года — такие пожары случались в 2023-ем 1475 раз.
«Рост природных пожаров связан с температурным режимом — устойчивая жаркая погода способствует возникновению возгораний. К этому прибавляется человеческий фактор, поэтому просим граждан быть особенно осторожными, в частности, в лесах и на территории природных экосистем», — обратилась к населению начальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова.
Только на этой неделе в Крыму тушили природные пожары на территории Карадагского природного заповедника, в Большой Ялте, под Саками и Евпаторией, в районе Симферополя. Также огнеборцы сражались с пламенем на Северной стороне Севастополя.
Спасатели напоминают о действии в Крыму особого противопожарного режима, который установлен на территории полуострова с 17 апреля. Запрет на посещение лесов в регионе продлен, в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. У каждого жилого строения настоятельно рекомендуют иметь емкость с водой или огнетушитель, проезды улиц необходимо сохранять свободными.
В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение с 20 по 23 июля, сообщали в пятницу спасатели. В этот период на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.