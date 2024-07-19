В Крыму горят леса — спасатели привели тревожную статистику

Спасатели напоминают о действии в Крыму особого противопожарного режима, который установлен на территории полуострова с 17 апреля. Запрет на посещение лесов в регионе продлен, в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. У каждого жилого строения настоятельно рекомендуют иметь емкость с водой или огнетушитель, проезды улиц необходимо сохранять свободными.