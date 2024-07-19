Дело о мошенничестве на 48 млн при ремонте путепровода возбудили в Иркутске

В период с декабря 2021 года по июнь 2023 года один из руководителей подрядной коммерческой организации не выполнил полный объём работ на станции Батарейной в Иркутске. Там должен был состояться капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.
В отделе Ленинского района города Иркутска было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Связана она с мошенничеством, которое совершили в особо крупном размере.
— Также подрядчик допустил дефекты, которые влияют на безопасность пешеходов и дорожного движения, на долговечность и грузоподъемность сооружения. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб бюджету на сумму более 48 млн рублей, — сообщают в ведомстве.
На данный момент следователи проводят необходимые действия, чтобы доказать факт мошенничества в суде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завели дело о мошенничестве на работников энергокомпании.