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Дело о мошенничестве на 48 млн при ремонте путепровода возбудили в Иркутске

Подрядчиком были допущены дефекты, влияющие на безопасность пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

В период с декабря 2021 года по июнь 2023 года один из руководителей подрядной коммерческой организации не выполнил полный объём работ на станции Батарейной в Иркутске. Там должен был состояться капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.

В отделе Ленинского района города Иркутска было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Связана она с мошенничеством, которое совершили в особо крупном размере.

— Также подрядчик допустил дефекты, которые влияют на безопасность пешеходов и дорожного движения, на долговечность и грузоподъемность сооружения. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб бюджету на сумму более 48 млн рублей, — сообщают в ведомстве.

На данный момент следователи проводят необходимые действия, чтобы доказать факт мошенничества в суде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завели дело о мошенничестве на работников энергокомпании.