Дело о мошенничестве на 48 млн при ремонте путепровода возбудили в Иркутске

В период с декабря 2021 года по июнь 2023 года один из руководителей подрядной коммерческой организации не выполнил полный объём работ на станции Батарейной в Иркутске. Там должен был состояться капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.