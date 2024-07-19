В Калининграде возбудили дело о незаконной миграции

По версии следствия, не позднее 1 января 2024 года в Калининграде группа лиц заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ в качестве подсобных рабочих с иностранными гражданами для дальнейшего их оформления в миграционных органах МВД, что незаконно дало иностранцам право на нахождение на территории Российской Федерации.