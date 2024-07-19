В Калининграде возбудили дело о незаконной миграции

По версии следствия, не позднее 1 января 2024 года в Калининграде группа лиц заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ в качестве подсобных рабочих с иностранными гражданами для дальнейшего их оформления в миграционных органах МВД, что незаконно дало иностранцам право на нахождение на территории Российской Федерации.
«Следственными органами регионального управления СКР в отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов для не менее 100 иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, собранных УФСБ России по Калининградской области.
В настоящее время 49-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 64-летний и 45-летний фигуранты задержаны, и в отношении них следствием рассматривается вопрос об избрании меры пресечения на основании судебного решения.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, добавляется в сообщении ведомства.