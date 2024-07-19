«Слезь с Иры, а то ударю!»: что стало с первоклассницей из Иркутской области, которая спасла подругу от педофила

Конец августа. На тот момент Лере было 6 лет. В тот день она отправилась в гости к сверстнице Ире (имя изменено — прим. Ред.), которая живет в паре дворов от ее дома. Девчушки начали играть, но заметили, как мама Иры вышла за калитку и увязались за ней. Оказалось, что женщина собралась отнести обед сыну, работающему пастухом. Она согласилась взять школьниц с собой, ведь путь до пастбища был недолгим — 15 минут пешком. По словам Леры, вскоре к ним подошел незнакомец. Скорее всего, сибирячка не почувствовала от мужчины угрозы и не стала его прогонять.