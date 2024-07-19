«Слезь с Иры, а то ударю!»: что стало с первоклассницей из Иркутской области, которая спасла подругу от педофила

— Леру до сих пор в городе узнают. К примеру, в маршрутке пассажиры спрашивали: «Это та самая смелая девочка, которая спасла подругу?», — делится мама 9-летней Леры Васильевой Мария.
Два года назад жителей Черемхово Иркутской области шокировало произошедшее в районе, где располагается частный сектор. Извращенец посреди дня напал на ребенка! Но тот не учел, что детей было двое. Лера, которая на тот момент только готовилась стать школьницей, не бросила приятельницу в беде и ринулась звать на помощь. Именно большой поступок маленькой Леры не дал преступнику завершить задуманное.
Конец августа. На тот момент Лере было 6 лет. В тот день она отправилась в гости к сверстнице Ире (имя изменено — прим. Ред.), которая живет в паре дворов от ее дома. Девчушки начали играть, но заметили, как мама Иры вышла за калитку и увязались за ней. Оказалось, что женщина собралась отнести обед сыну, работающему пастухом. Она согласилась взять школьниц с собой, ведь путь до пастбища был недолгим — 15 минут пешком. По словам Леры, вскоре к ним подошел незнакомец. Скорее всего, сибирячка не почувствовала от мужчины угрозы и не стала его прогонять.
— Он назвался ненастоящим именем и наврал дочери, что хорошо знаком со мной. Это выяснилось уже после задержания, — рассказывает Мария. — Понятно, что так он хотел втереться в доверие. Когда все они дошли, мама Иры заговорилась с сыном и отвлеклась. В этот момент незнакомец предложил детям наперегонки побежать обратно к дороге. Они согласились, но на полпути у Леры заболел бок, и она остановилась.
Когда ребятня в компании мужчины отдалилась от лужайки, то пропала из виду, оказавшись в низине. Педофил набросился на Иру, закрыл ей рот и попытался сорвать одежду.
— Увидев это, Лера схватила камень и замахнулась на него: «Слезь с Иры, а то ударю!», — продолжает вспоминать Мария. — Когда поняла, что это бесполезно, рванула обратно за матерью девочки. Перепуганная бедняжка кричала ей вслед: «Не бросай меня!».
Но будущая первоклассница и не собиралась сбегать. Она окрикнула взрослых. Сибирячка тут же рванула на помощь дочери. Преступник скрылся в лесу.
— Сообщения и листовки с приметами подозреваемого быстро распространили по городу. Кто-то сообщил в полицию, что видел похожего мужчину, и меньше чем за неделю насильника задержали.
Бойкая девчушка не только помогла спасти подружку, но и опознала подозреваемого во время следственного эксперимента. Она хорошо запомнила большую черную татуировку на его руке. Оказалось, что тот не так давно покинул места лишения свободы.
Вскоре школьницу и ее маму пригласили в Иркутск на торжественное награждение. Имя Леры Васильевой внесли в список юных героев Отечества и вручили медаль «За высокую гражданственность».
— После этого дочь заявила, что будет работать в Следственном комитете. Говорит: «Хочу ловить плохих дяденек, которые обижают хороших девочек». Обожает смотреть сериал «След» и пытается «расследовать» дела вместе с киношными героями. Все также продолжает заступаться за девчонок, даже если тех обижают мальчишки. Ничего не боится! Правда, мужчин с татуировками обходит стороной. Сразу же вспоминает того извращенца.
В новом учебном году девочка мечтает начать заниматься плаванием. Скоро она станет третьеклассницей. А ее мама присматривает для дочери профильную школу, чтобы та смогла исполнить свою мечту и работать в правоохранительных органах.