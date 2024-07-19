Замыкание, из-за которого в парке погибла девочка, а 6-летний мальчик оказался в реанимации, произошло из-за жары, — считают в мэрии Кишинева: Появилось фото злополучного столба, который уже три года стоит

После трагического случая в Кишиневе в парке на Ботанике проводятся проверки.
Напомним, двое детей пострадали от удара током, когда они играли в парке на пересечении улиц Сармизеджетуса и бульвара. Куза Водэ в секторе Ботаника в Кишиневе. 6-летний мальчик в тяжелом состоянии в реанимации, а 11-летнюю девочку пытались реанимировать, но она погибла.
«Мы ждем результатов расследования. Это трагический случай. Все ответственные коллеги провели совещание. Учитывая, что у нас уже несколько дней подряд держится температура более 40 градусов, специалисты говорят, что ситуация может быть связана и с этим. Были приняты срочные меры безопасности. Мы ожидаем результатов расследования. Надеемся, что это дело не будет политизировано», — заявил пресс-секретарь мэрии Кишинева Василий Кирилеску.
Блогер Евгений Лукьянюк опубликовал фото столба, из-за которого погибла 11-летняя девочка, а 6-ти летний мальчик оказался в реанимации в тяжелом состоянии.
На нем нет защитной крышки, провода оголены. По словам блогера, столб стоит на том месте уже 3 года и раньше с ним все было в порядке.
Он заявил, что подаст запрос, чтобы узнать почему крышка была сломана, и постарается узнать какая компания его установила.