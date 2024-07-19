Замыкание, из-за которого в парке погибла девочка, а 6-летний мальчик оказался в реанимации, произошло из-за жары, — считают в мэрии Кишинева: Появилось фото злополучного столба, который уже три года стоит

«Мы ждем результатов расследования. Это трагический случай. Все ответственные коллеги провели совещание. Учитывая, что у нас уже несколько дней подряд держится температура более 40 градусов, специалисты говорят, что ситуация может быть связана и с этим. Были приняты срочные меры безопасности. Мы ожидаем результатов расследования. Надеемся, что это дело не будет политизировано», — заявил пресс-секретарь мэрии Кишинева Василий Кирилеску.