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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о похищении человека

В Новосибирске похитили человека — возбуждено уголовное дело.

Источник: Сиб.фм

По информации пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК РФ по региону возбуждено уголовное дело о похищении человека, по признакам преступления, предусмотренного статьей «похищение человека с применением насилия».

Уточняется, что вчера вечером, 18 июля, по адресу улица Советская Железнодорожного района было совершено похищение молодого мужчины. Преступники на нескольких автомобилях увезли потерпевшего в неизвестном направлении.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, также совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения потерпевшего.

Фигуранты по делу были задержаны и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.