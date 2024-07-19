В Новосибирске возбуждено уголовное дело о похищении человека

По информации пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК РФ по региону возбуждено уголовное дело о похищении человека, по признакам преступления, предусмотренного статьей «похищение человека с применением насилия».
Уточняется, что вчера вечером, 18 июля, по адресу улица Советская Железнодорожного района было совершено похищение молодого мужчины. Преступники на нескольких автомобилях увезли потерпевшего в неизвестном направлении.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, также совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения потерпевшего.
Фигуранты по делу были задержаны и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.