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17-летнего парня убили в Хабаровском крае

Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском районе заключен под стражу мужчина за убийство подростка,

Суд, с учетом позиции прокуратуры Хабаровского района, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

18 июля 2024 года обвиняемый, находясь на ул. Ленина в п. Корфовском Хабаровского района, в ходе конфликта нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.

От полученных травм 17-летний подросток скончался на месте происшествия.

Прокуратура района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Также надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.