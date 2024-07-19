17-летнего парня убили в Хабаровском крае

В Хабаровском районе заключен под стражу мужчина за убийство подростка,
Суд, с учетом позиции прокуратуры Хабаровского района, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
18 июля 2024 года обвиняемый, находясь на ул. Ленина в п. Корфовском Хабаровского района, в ходе конфликта нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.
От полученных травм 17-летний подросток скончался на месте происшествия.
Прокуратура района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Также надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.