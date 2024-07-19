Крупному акционеру Delta Bank Нурлану Тлеубаеву вынесли еще один приговор

На основании ч. 6 ст. 56 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.