Крупному акционеру Delta Bank Нурлану Тлеубаеву вынесли еще один приговор

В суде уточнили, что бизнесмена обвиняли в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК).
«Санкция ч. 4 ст. 190 УК РК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не имеется. Приговором суда Т. признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК, и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет».
На основании ч. 6 ст. 56 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.
«Гражданский иск — оставлен без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства. Поскольку данный иск не подлежит рассмотрению в уголовном процессе, в связи с тем, что не входит в перечень рассматриваемых исков в уголовном процессе, указанные в ч. 1 ст. 166 УПК РК».
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Суть обвинения
Судом установлено, что в 2015 году Нурлан Тлеубаев, являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО «Delta Bank» и руководителем группы компании (ГК) «А.», в состав которого входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО «Н.» в сумме свыше 4 млрд тенге путем перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).
Данные денежные средства банка поступили от АО «Н.» по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.
Между тем залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО.
В 2016 году осуществление выплат по займу был прекращен и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО «Н.».
В связи с этим, действиями подсудимого Тлеубаева нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.
31 октября 2023 года стало известно, что приговором суда Нурлан Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы по делу АО «Delta Bank». Активы и недвижимое имущество (несколько компаний, вилла и четырехкомнатная квартира) бизнесмена, в том числе за рубежом, были арестованы.
АФМ РК установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
От незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний пострадали АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».