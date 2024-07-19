Зеленский признал, что Украина не сможет силой вернуть потерянные регионы

В 2022 году президент Украины подписал закон, согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Осенью того же года господин Зеленский заявлял, что отказывается от переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, Киев готов к переговорам, но с другим президентом России. Российские власти неоднократно заявляли, что РФ к переговорам готова, но Украина сама отказалась вести их.