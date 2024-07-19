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Двухлетний ребенок выпал из окна в Дивеевском округе

Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа на улице Московской в поселке Сатис Дивеевского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Ребенок пострадал, его госпитализировали в больницу Сарова.

Это не первый случай падения детей из окон в Нижегородской области этим летом. 12 июля в микрорайоне Щербинки Нижнего Новгорода с третьего этажа выпала годовалая девочка. Ранее трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома на проспекте Кораблестроителей и погиб, по данному факту расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спасатели и следователи напоминают, что родителям не следует оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами. Необходимо убрать от окна мебель, по которой ребенок может взобраться на подоконник, и установить на раму замок-блокиратор. Обычная москитная сетка не выдержит вес ребенка.

несчастный случай