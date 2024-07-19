Двухлетний ребенок выпал из окна в Дивеевском округе

Это не первый случай падения детей из окон в Нижегородской области этим летом. 12 июля в микрорайоне Щербинки Нижнего Новгорода с третьего этажа выпала годовалая девочка. Ранее трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома на проспекте Кораблестроителей и погиб, по данному факту расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.