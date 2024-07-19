В Ляховичском районе в озере утонул мужчина

Как рассказали в МЧС, 18 июля в 12.03 в Центр оперативного управления Ляховичского РОЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в деревне Ольховцы Ляховичского района.



Работники МЧС обнаружили и подняли на поверхность утонувшего мужчину 1974 года рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.