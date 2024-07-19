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В Ляховичском районе в озере утонул мужчина

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе мужчина утонул в озере. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в МЧС, 18 июля в 12.03 в Центр оперативного управления Ляховичского РОЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в деревне Ольховцы Ляховичского района.

Работники МЧС обнаружили и подняли на поверхность утонувшего мужчину 1974 года рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

несчастный случай