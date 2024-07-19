Правозащитник из Иркутска вымогал два миллиона у застройщика

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские поймали двух майнеров из садоводств Иркутского района. Они подключили 500 машинок для добычи криптовалюты к сети, снабжающей жителей дачного кооператива. Таким образом был нанесен ущерб в более чем 200 миллионов рублей.