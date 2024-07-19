Правозащитник из Иркутска вымогал два миллиона у застройщика

Председателя правозащитной организации задержали полицейские в Иркутске. 43-летнего мужчину подозревают в получении коммерческого подкупа в два миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области правозащитник вымогал деньги у застройщиков за отсутствие проверок с его стороны.
— Работники УЭБиПК регионального Главка МВД совместно с СУ СК России по Иркутской области при поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемого при получении двух миллионов рублей. Мужчина незаконно получил лично от представителя застройщика сумму под угрозой подачи исковых заявлений из-за якобы допущенных нарушений при строительстве многоквартирного дома, — пояснили оперативники.
Теперь правоохранителям предстоит узнать, причастен ли правозащитник к другим преступлениям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские поймали двух майнеров из садоводств Иркутского района. Они подключили 500 машинок для добычи криптовалюты к сети, снабжающей жителей дачного кооператива. Таким образом был нанесен ущерб в более чем 200 миллионов рублей.