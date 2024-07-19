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Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, восемь человек пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

Авария произошла в пятницу утром на 3-м километре автодороги «М-4 Дон — Каменоломни».

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada и его пассажир, водитель автомобиля “Газ 2217” и его пять пассажиров, доставлены в медицинское учреждение», — сказал представитель ведомства.

По его словам, водитель автомобиля «Газ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого «Газ 2217» отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль «Урал».