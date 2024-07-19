Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Авария произошла в пятницу утром на 3-м километре автодороги «М-4 Дон — Каменоломни».
«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada и его пассажир, водитель автомобиля “Газ 2217” и его пять пассажиров, доставлены в медицинское учреждение», — сказал представитель ведомства.
По его словам, водитель автомобиля «Газ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого «Газ 2217» отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль «Урал».