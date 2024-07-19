Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

По его словам, водитель автомобиля «Газ 2217» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta. После этого «Газ 2217» отбросило на припаркованный грузовик Scania, а затем на движущийся во встречном направлении автомобиль «Урал».