Фермеры просят ввести в Молдове режим ЧП в сельском хозяйстве

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) направила открытое письмо правительству Молдовы с просьбой объявить режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве по всей стране.
Аграрии заявили, что данная мера — жизненно важна, поскольку тысячи сельхозпредприятий и десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой ликвидации.
«Пострадают все фермеры, независимо от агротехники, применяемой при выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием экологических технологий. Отметим, что в некоторых регионах уже 3 года подряд наблюдается сильная засуха», — говорится в тексте открытого письма.
В связи с этим в ассоциации предложили незамедлительно предпринять следующие меры для спасения агросектора Молдовы:
Организация централизованного процесса противодействия последствиям засухи по всей стране под эгидой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности;
Введение моратория для фермеров при начислении пени за просрочку платежей;
Запрос экстренной финансовой поддержки от Европейского Союза и международных организаций для стабилизации ситуации;
Приостановление выплат основной суммы по банковским и небанковским сельскохозяйственным кредитам на период с июля 2024 года по июль 2025 года с продлением кредитов на 12 месяцев;
Срочный запрос на выплату дополнительных субсидий за акциз на дизельное топливо от FNDAMR;
Внесение изменений и дополнений в закон № 71 от 2023 года, которые позволять фермерам, пострадавшим три года подряд от засухи или града, продать сельхозтехнику, субсидированную AIPA, без ограничений и обязательств по возврату субсидий, полученных за нее;
Срочное внедрение платежей на гектар по европейской модели из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды.
Организация Национальной платформы по реагированию на изменения климата в которую войдут все сельскохозяйственные ассоциации, научная среда, Министерство окружающей среды, Государственная гидрометеорологическая служба, а также представители финансирующих и донорских организаций.
Создание специальной программы финансирования для фермеров, пострадавших от изменения климата.