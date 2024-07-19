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Фермеры просят ввести в Молдове режим ЧП в сельском хозяйстве

«Сила фермеров» призывает власти Молдовы принять меры, которые помогут избежать кризиса в отрасли.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) направила открытое письмо правительству Молдовы с просьбой объявить режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве по всей стране.

Аграрии заявили, что данная мера — жизненно важна, поскольку тысячи сельхозпредприятий и десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой ликвидации.

«Пострадают все фермеры, независимо от агротехники, применяемой при выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием экологических технологий. Отметим, что в некоторых регионах уже 3 года подряд наблюдается сильная засуха», — говорится в тексте открытого письма.

В связи с этим в ассоциации предложили незамедлительно предпринять следующие меры для спасения агросектора Молдовы:

Организация централизованного процесса противодействия последствиям засухи по всей стране под эгидой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности;

Введение моратория для фермеров при начислении пени за просрочку платежей;

Запрос экстренной финансовой поддержки от Европейского Союза и международных организаций для стабилизации ситуации;

Приостановление выплат основной суммы по банковским и небанковским сельскохозяйственным кредитам на период с июля 2024 года по июль 2025 года с продлением кредитов на 12 месяцев;

Срочный запрос на выплату дополнительных субсидий за акциз на дизельное топливо от FNDAMR;

Внесение изменений и дополнений в закон № 71 от 2023 года, которые позволять фермерам, пострадавшим три года подряд от засухи или града, продать сельхозтехнику, субсидированную AIPA, без ограничений и обязательств по возврату субсидий, полученных за нее;

Срочное внедрение платежей на гектар по европейской модели из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды.

Организация Национальной платформы по реагированию на изменения климата в которую войдут все сельскохозяйственные ассоциации, научная среда, Министерство окружающей среды, Государственная гидрометеорологическая служба, а также представители финансирующих и донорских организаций.

Создание специальной программы финансирования для фермеров, пострадавших от изменения климата.

сельское хозяйство