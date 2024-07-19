Фермеры просят ввести в Молдове режим ЧП в сельском хозяйстве

Внесение изменений и дополнений в закон № 71 от 2023 года, которые позволять фермерам, пострадавшим три года подряд от засухи или града, продать сельхозтехнику, субсидированную AIPA, без ограничений и обязательств по возврату субсидий, полученных за нее;