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В Перми осуждены члены ОПС, которые занимались телефонным мошенничеством

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор в отношении 12 членов организованного преступного сообщества. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, они практиковали телефонное мошенничество.

Суд установил, что члены ОПС с использованием автоподмены номера подыскивали людей преимущественно пожилого возраста, в ходе телефонного общения с которыми представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами. Злоумышленники сообщали потерпевшим о якобы имевших место ДТП с их родственниками, предлагая решить вопрос за деньги. В состав сообщества входили и несовершеннолетние. Всего в результате 37 преступлений было похищено 7 млн руб.

Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, остальным — до пяти лет условного срока.