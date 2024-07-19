В Перми осуждены члены ОПС, которые занимались телефонным мошенничеством

Суд установил, что члены ОПС с использованием автоподмены номера подыскивали людей преимущественно пожилого возраста, в ходе телефонного общения с которыми представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами. Злоумышленники сообщали потерпевшим о якобы имевших место ДТП с их родственниками, предлагая решить вопрос за деньги. В состав сообщества входили и несовершеннолетние. Всего в результате 37 преступлений было похищено 7 млн руб.