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Калининградец организовал плантацию конопли во дворе частного дома

В Калининградской области задержали владельца плантации конопли.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в рамках операции «Мак-2024» задержали 43-летнего мужчину. На территории частного дома в поселке Яблоневка Озерского района он оборудовал несколько самодельных парников, где культивировал коноплю.

Как сообщает пресс-служба МВД, помещения мужчина оснастил освещением, вентиляцией и приборами для поддержания температурного режима.

Было изъято 12 кустов наркосодержащих растений, лампы, весы, удобрения, семена, а также девять мешков с марихуаной весом 4,5 кг, которые мужчина намеревался продать.

Заведено уголовное дело. Плантатор уже под стражей.