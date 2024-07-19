Калининградец организовал плантацию конопли во дворе частного дома

В Калининградской области в рамках операции «Мак-2024» задержали 43-летнего мужчину. На территории частного дома в поселке Яблоневка Озерского района он оборудовал несколько самодельных парников, где культивировал коноплю.
Как сообщает пресс-служба МВД, помещения мужчина оснастил освещением, вентиляцией и приборами для поддержания температурного режима.
Было изъято 12 кустов наркосодержащих растений, лампы, весы, удобрения, семена, а также девять мешков с марихуаной весом 4,5 кг, которые мужчина намеревался продать.
Заведено уголовное дело. Плантатор уже под стражей.