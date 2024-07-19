Татьяна Нитейская: «Каждое утро у меня был ритуал пить кофе и любоваться природой»

«Мы много шутили, и тут один из них внезапно положил свою руку ниже моей талии. Я растерялась, обернулась сказала ему: “Ты зря это сделал”. Взяла свой рюкзак и поторопилась двинуться дальше. Но я понимала, что, скорее всего, ночевать мы будем в одном кэмпинге. Мало того, перед этим начиталась отзывов о хозяине-турке этого кэмпинга и о том, что он делает непристойные предложения соло-путешественницам. Пообщавшись с ним на месте, я поняла что отзывы не беспочвенны, и приняла решение не останавливаться в этом кэмпинге, а пройти еще 2 км до заброшенного поселка. Там никого не было, а за поселком чуть в стороне оказался прекрасный большой камень, где я решила поставить палатку. Это была моя вторая ночь в палатке. Тогда я подумала, что надо было взять с собой перцовый баллончик. Под рукой оказались трекинговая палка и горелка с зажигалкой. Их я положила рядом. Так и уснула», — рассказала Татьяна.