Татьяна Нитейская: «Каждое утро у меня был ритуал пить кофе и любоваться природой»

Побороть страхи, выплеснуть эмоции, отдохнуть от рутины и побыть наедине с собой — инструктор по альпинизму, путешественник с многолетним стажем Татьяна Нитейская рассказала для чего отправилась в соло-путешествие по одному из самых популярных пешеходных маршрутов мира — Ликийской тропе.
Окунуться в воды Средиземного моря — что может быть лучше? Пожалуй, только ощутить их живительную прохладу после недельного пешего путешествия из Кемера в Каш. Ни страх собак, ни перспектива встретить дикого кабана не изменили планов Татьяны совершить сольное путешествие. В арт-пространстве «М45» омичка рассказала о неделе, полной незабываемых приключений.
Это первое сольное путешествие Татьяны, но в отличие от героини Риз Уизерспун в фильме «Дикая» за её плечами — 15-летний опыт путешествий с рюкзаком и палаткой. На её счету — восхождение на одну из высочайших вершин Центральной Азии — Пик Ленина (горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Кыргызстана и Таджикистана) высотой 7134 метра; а также подготовка и проведение женских походов по Кавказу и Забайкальскому краю.
Зима этого года выдалась напряженной в эмоциональном плане. Требовалась перезагрузка. И в марте Татьяна решила, что ей нужно пойти в одиночное путешествие. Собралась довольно быстро и уже в конце апреля отправилась в Турцию на Ликийскую тропу.
Со временем года она не прогадала: весна и осень — идеальное время для путешествий по этому маршруту. Зимой может быть холодно, а летом — жарко. Ей же было комфортно в +10- +18 градусов, за исключением одной дождливой ночи с градом.
В походном гардеробе Татьяны в этот раз помимо стандартного набора одежды появилась юбка. Подруга-дизайнер снаряжения разработала юбку-шорты для походниц, из лёгкого материала, в которой комфортно и не жарко.
Несмотря на большой опыт организации и проведения групповых туров, опыта сольного путешествия у Татьяны не было, но получить его было интересно. Девушка признаётся, что перед походом она даже ночевала в лесу в палатке одна, чтобы подготовиться.
Один из путешественников, повстречавшийся ей на пути, в шутку назвал её дикой, намекая на то, что она идёт одна, как героиня одноименного фильма («Дикая», 2014 г.). Но, по словам Татьяны, она не ассоциирует себя с героиней, ведь та отправилась в горы одна, но без должной подготовки. К тому же, омичка считает, что каждый человек индивидуален и у каждого свой путь. Пожалуй, общее, что было между ними лишь то, что в сольном путешествии можно отпустить себя и не стесняться в выражении эмоций, которые накопились внутри.
«Было интересно сходить одной, испытать этот опыт, немного встряхнуться. Есть такая фраза: “Впечатления — это несгораемая сумма, которая всегда останется с тобой”. Я с ней полностью согласна, — заключает Татьяна. — Где-то на 4−5 день “мыслительная мешалка” — бытовые, рабочие и другие проблемы — уходит на второй план, позволяя расслабиться и отдохнуть. Я очень люблю это ощущение свободы».
Каждое утро у нее был ритуал: пить кофе из кружки и любоваться природой. Особенно ей понравилось встречать рассвет на большом камне, где стояла её палатка.
По словам путешественницы, выбрать Ликийскую тропу для первого сольного путешествия её вдохновила история Кейт Клоу.
«В 1999 году британка Кейт Клоу, историк-археолог по профессии, выпустила книгу-путеводитель “Ликийская тропа” (Likian way). Несколько лет до этого она обращалась к турецким властям с предложением промаркировать этот маршрут, но ее предложение оставалось без ответа. В конце концов она взяла дело в свои руки и с помощью волонтеров самостоятельно промаркировала тропу красно-белым цветом. После выхода путеводителя приток туристов со всего мира убедил турецкие власти выделить финансы на обслуживание маршрута. Когда я узнала об этом, мне захотелось пройти по этой тропе», — рассказала Татьяна.
Протяженность Ликийской тропы 540 км (от Фетхие до Антальи). Самая высокая точка, которую проходила омичка — 2300 км. Это Гора Тахталы в восточной части маршрута. Плюс этого маршрута в том, что он комфортный, места живописные. Есть возможность походит по горам, затем спуститься к Средиземному морю и нырнуть в его прохладные волны.
Началом маршрута считается Фетхие. До Каш — западная часть тропы, центральная часть — от Каш до Финике, восточная часть — от Финике до Антальи. Восточная часть считается самой сложной, потому что там встречаются перепады высот, хоть и небольшие. В среднем, пройти всю тропу можно за месяц, в зависимости от уровня подготовки и других факторов. Причем сделать это можно несколькими способами: можно пройти в группе, с рюкзаками, останавливаясь в палатках; можно останавливаться в населенных пунктах по пути, в гестхаусах; можно вообще поселиться в одном месте и оттуда совершать радиальные выходы.
Татьяне было интересно пройти с палаткой и подняться на гору Тахталы, чего сделать в итоге не удалось из-за плохой погоды. Девушка не стала проходить весь путь. Начала она со стороны Антальи, а дальше оставила за собой право подниматься или спускаться, идти с комфортной скоростью, в зависимости от состояния здоровья и по желанию.
«Всё побережье вдоль тропы богато на достопримечательности. Мне было интересно посмотреть именно древние ликийские гробницы в городе Каш. Когда я заглянула в гробницу, то увидела там небольшое пространство. Оказалось, что ликийцы хоронили своих сородичей в положении сидя. Считалось, что так душе будет проще взмыть в небо. Вот такая красивая история», — делится впечатлениями девушка.
В период подготовки Татьяна тщательно расспрашивала друзей и знакомых. Некоторые из них уже ходили по этой тропе, а один даже прошел её полностью.
«Мне дали сохраненные треки, я пользовалась приложениями Maps me и Osm GPS, каждое утро и вечер я писала близким. Я докупила 5 гигабайт трафика в роуминге на российскую симкарту плюс купила местную симкарту в Турции. И, конечно же, оформила страховку на занятие спортом и лёгким трекингом», — отмечает омичка.
С собой она также взяла мощный пауэрбанк и солнечную батарею на всякий случай. Однако связь была практически везде, за исключением каньона и густого леса. Заранее номера в гестхаусах девушка не бронировала, так как был не сезон и гостиницы на побережье в основном пустовали.
Список снаряжения был стандартным для тех, кто ходит в горы. Пожалуй, единственным отличием было то, что Татьяна не брала с собой слишком тяжёлый рюкзак (стартовый вес не превышал 15 кг). С собой были легкая палатка и летний спальник, так как предполагалось, что большую часть времени Татьяне придётся провести на ногах. Запасы воды пополнялись из колонок в местных поселениях.
«Газ купила на месте, в Анталье. С собой была горелка. Питалась тушеным мясом, так как не успела купить сублиматы, которые беру с собой обычно. Зато было очень вкусно. Хлеб, сыр, овощи, сладости и так далее покупала в маркетах по пути. Также можно было обедать в кафе на побережье. В этом плане тропа очень комфортная. По ней можно пройти практически налегке», — сообщила Татьяна.
Девушка стартовала в районе Кемера (поселок Гейнюк), куда добралась на автобусе с автовокзала Антальи. Языковой барьер сразу дал о себе знать. По-русски и по-английски местные разговаривают плохо. Спасал Google Переводчик.
Первую ночь она провела возле каньона Гейнюк. Вторая ночь прошла в палатке возле Гедельме. В Гедельме Татьяна остановилась в гестхаусе на ночлег, затем дошла до перевала Тахталы. В планах было подняться на гору, однако ночью начался ливень и град. Тогда она приняла решение спускаться к морю. Это был самый длительный переход — порядка 20 км — до Улупинар. Там её ждал хостел. Но из-за того, что был не сезон, её поселили в доме с работниками из Таджикистана. Это были очень душевные ребята, которые угощали её едой.
На шестой день девушка ушла километров на пять, но не дойдя до Чирали, вернулась в Улупинар, а оттуда поехала в Каш. Там её ждала вторая часть путешествия, более расслабленная: подруга с ребёнком приехала из Греции. В Каш она провела пять дней.
В общей сложности Татьяна прошла около 70 км.
В местах, где проходил путь, можно было встретить диких кабанов, змей и скорпионов. Татьяна читала, что случаи, когда скорпионы пробирались в палатки, довольно редки, главное быть начеку, внимательнее осматривать близлежащие камни. В восточной части вблизи каньона Гейнюк висел знак «Осторожно, скорпионы!». Однако за все время ей на глаза попался только один скорпион, и то мёртвый. Зато где-то на пятый день путешествия возле Бейчик её облаяла собака.
«Она не умолкала минут десять, и даже хозяйка не могла её успокоить. Я выставила вперед трекинговые палки и ждала, когда она угомонится, но казалось, это разозлило её ещё больше. После того, как пса удалось усмирить, меня отпустило и я заплакала, ведь с детства боюсь собак», — поделилась Татьяна.
Зато кабанов и змей девушка не боялась, может, потому, что она их не увидела. По её словам, три года назад она ходила в поход, где можно было встретить медведя. Так что кабаном её было не испугать.
Однако встречей с собакой тревожные ситуации не ограничились. На второй день путешествия на тропе Татьяна повстречала двух немцев и очень обрадовалась возможности поболтать с ними и попрактиковать язык. Однако иностранные попутчики, возможно в силу различий менталитетов, приняли такое дружелюбие за флирт.
«Мы много шутили, и тут один из них внезапно положил свою руку ниже моей талии. Я растерялась, обернулась сказала ему: “Ты зря это сделал”. Взяла свой рюкзак и поторопилась двинуться дальше. Но я понимала, что, скорее всего, ночевать мы будем в одном кэмпинге. Мало того, перед этим начиталась отзывов о хозяине-турке этого кэмпинга и о том, что он делает непристойные предложения соло-путешественницам. Пообщавшись с ним на месте, я поняла что отзывы не беспочвенны, и приняла решение не останавливаться в этом кэмпинге, а пройти еще 2 км до заброшенного поселка. Там никого не было, а за поселком чуть в стороне оказался прекрасный большой камень, где я решила поставить палатку. Это была моя вторая ночь в палатке. Тогда я подумала, что надо было взять с собой перцовый баллончик. Под рукой оказались трекинговая палка и горелка с зажигалкой. Их я положила рядом. Так и уснула», — рассказала Татьяна.
Позже она написала подругам и всё рассказала. Девушки пришли к выводу, что обязательно нужно делиться своими переживаниями, а не держать в себе. После этого всем, кто встречался ей на пути, на вопрос одна ли она путешествует, Татьяна отвечала, что немного отстала от своей группы, но та где-то рядом.
На перевале Тахталы девушка забыла поставить растяжки, когда ставила палатку. В ту ночь по прогнозу передавали ливень. Татьяна могла дойти до следующего гестхауса, но ей хотелось подольше побыть наедине с природой, и она осталась на перевале. Ночью поднялся такой ветер, что её палатку просто гнуло к земле. Плюс почва была глинистая, и раскисшая под дождём глина начала просачиваться в палатку. Дождавшись, пока стихия утихнет, девушка вышла из палатки и поставила растяжки.
На следующий день Татьяна услышала хруст возле палатки. На всякий случай она свистнула в свисток: если зверь, это должно было его отпугнуть. Но это оказался человек, причем русский. Оказалось, он тоже остановился на ночлег неподалёку. Попутчики немного пообщались и обменялись впечатлениями.
«Вообще, когда в сложные моменты настигает паника, я ищу успокаивающие фразы. Да, опасность может быть реальной: волк или медведь. Но чаще всего мозг дорисовывает опасность. Это у нас заложено эволюционно. Мы заточены на то, чтобы выявлять опасность, поэтому часто кажется, что возле палатки кто-то ходит, но это воображение», — рассказала омичка. — Снизить панику помогает и знание местности, например, что тут крупнее кабана никого не может быть. Три года назад мы ходили в поход, где были медведи, вот там сложнее бороться с ощущениями, что можешь его встретить. С того времени у меня при себе всегда свисток".
В сольном путешествии есть свои плюсы и минусы. Ночью к палатке может прийти дикий зверь. Ты можешь банально подвернуть ногу, тогда придется в одиночку добираться до ближайшего населенного пункта и звонить в страховую. Если ты девушка, нужно быть готовой к нежелательному вниманию со стороны мужчин. Не лишним будет изучить менталитет местных жителей, чтобы дружелюбие не приняли за флирт. Но знание местности, специальная подготовка, учёт рисков и толика авантюризма сделают путешествие наедине с собой по-настоящему незабываемым.
«Я знала, на что иду, предполагала, что меня ждет, догадывалась, что буду бороться со своими страхами, что будут трудности. Например, когда ты ночуешь один — это всегда неопределенность, непредсказуемость, ты не можешь контролировать, что происходит возле палатки. Ты берешь всю ответственность за состояние здоровья и риски на себя. В целом, я наслаждалась путешествием, мне было хорошо наедине с собой, но я заранее не очаровывалась, чтобы не разочаровываться. Плюсы такого путешествия в том, что оно позволяет побыть наедине со своими мыслями, оставив бытовые проблемы далеко позади, проверить себя и разобраться со своими страхами. С друзьями путешествовать веселее, но и ходить в сольное путешествие бывает полезно», — резюмировала Татьяна.
Фото: Татьяна Нитейская.