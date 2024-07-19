В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Закрытый режим судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем вызван его обвинением в шпионаже — это чувствительная сфера, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чем объясняется закрытость судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем.
Ранее государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.