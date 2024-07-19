В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем

«Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чем объясняется закрытость судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем.