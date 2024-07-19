Уральский бизнесмен не заплатил 1 миллиард рублей налогов

В Екатеринбурге глава коммерческой организации уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль в течение 2016 — 2018 годов. В сумме стоимость неуплаченных налогов составила около 700 млн рублей.
Предприниматель включал в налоговые декларации сведения о расходах компании, не соответствующие действительности.
После налоговой проверки организации были начислены пени и штрафы на сумму более 400 млн рублей. В сумме мужчина должен налоговым органам более 1,1 млрд рублей, после чего было возбуждено уголовное дело.
Следователь СКР по Свердловской области провел с главой организации разъяснительную беседу, сообщив мужчине, что уголовное дело будет закрыто, если он погасит перед налоговой все долги.
— По итогам этой работы подозреваемым, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности за подобное деяние, приняты меры к погашению в полном объеме причиненного государству ущерба в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа, — сообщили в СКР по Свердловской области.
После того, как глава организации выплатил налоговой полную стоимость задолженности, уголовное дело было закрыто.
Отметим, что сейчас расследуется еще одно уголовное дело в отношении гендиректора этой же фирмы по другим фактам уклонения от уплаты налогов в 2019—2020 годах.