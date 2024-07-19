Уральский бизнесмен не заплатил 1 миллиард рублей налогов

— По итогам этой работы подозреваемым, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности за подобное деяние, приняты меры к погашению в полном объеме причиненного государству ущерба в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа, — сообщили в СКР по Свердловской области.