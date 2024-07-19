Два человека умерли от конго-крымской лихорадки в Казахстане

«С апреля текущего года зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в том числе 7 случаев в Туркестанской, Кызылординской областях и 2 случая в Шымкенте. В 10 случаях (63%) больные занимались животноводством, в 5 случаях (31%) больных кусали клещи, в 1 случае (6%) больной выезжал на природу в эндемичную зону. За прошедший эпидпериод текущего года от заболевания умерло 2 человека: 1 смертельный случай — в апреле в Кызылординской области, еще 1 смертельный случай в июне в Шымкенте — это житель Сайрамского района Туркестанской области. На лечении находятся 8 больных, остальные пациенты выздоровели, 115 контактировавших находятся под медицинским наблюдением», — сообщила спикер.