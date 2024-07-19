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Два человека умерли от конго-крымской лихорадки в Казахстане

Сегодня на брифинге СЦК замглавы комитета Минздрава сообщила о статистике по заболеваемости конго-крымской лихорадкой в Казахстане — зарегистрировано 2 смертельных случая, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила замглавы комитета санэпидконтроля МЗ Зауре Ахметова, в 4 регионах Казахстана имеются природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки: в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

«С апреля текущего года зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в том числе 7 случаев в Туркестанской, Кызылординской областях и 2 случая в Шымкенте. В 10 случаях (63%) больные занимались животноводством, в 5 случаях (31%) больных кусали клещи, в 1 случае (6%) больной выезжал на природу в эндемичную зону. За прошедший эпидпериод текущего года от заболевания умерло 2 человека: 1 смертельный случай — в апреле в Кызылординской области, еще 1 смертельный случай в июне в Шымкенте — это житель Сайрамского района Туркестанской области. На лечении находятся 8 больных, остальные пациенты выздоровели, 115 контактировавших находятся под медицинским наблюдением», — сообщила спикер.

Также в комитете Минздрава напомнили о трех завозных случаях холеры в Казахстане с начала года: зараженными оказались совершившая поездку в Индию гражданка Кыргызстана и двое граждан России.

медицина
несчастный случай