Два человека умерли от конго-крымской лихорадки в Казахстане

Как отметила замглавы комитета санэпидконтроля МЗ Зауре Ахметова, в 4 регионах Казахстана имеются природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки: в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.
«С апреля текущего года зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в том числе 7 случаев в Туркестанской, Кызылординской областях и 2 случая в Шымкенте. В 10 случаях (63%) больные занимались животноводством, в 5 случаях (31%) больных кусали клещи, в 1 случае (6%) больной выезжал на природу в эндемичную зону. За прошедший эпидпериод текущего года от заболевания умерло 2 человека: 1 смертельный случай — в апреле в Кызылординской области, еще 1 смертельный случай в июне в Шымкенте — это житель Сайрамского района Туркестанской области. На лечении находятся 8 больных, остальные пациенты выздоровели, 115 контактировавших находятся под медицинским наблюдением», — сообщила спикер.
Также в комитете Минздрава напомнили о трех завозных случаях холеры в Казахстане с начала года: зараженными оказались совершившая поездку в Индию гражданка Кыргызстана и двое граждан России.