Семья из Миасса лишились около 2,8 млн на мошеннической бирже

«Вновь поверив обещаниям, женщина в качестве поручителя привлекла своего сына, убедив его оформить кредит на сумму почти 1,3 млн рублей и перевести их на указанные счета. Но деньги назад они так и не получили. Мошенники стали требовать еще, тогда женщина засомневалась и обратилась в полицию», — говорится в комментарии.