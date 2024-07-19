Семья из Миасса лишились около 2,8 млн на мошеннической бирже

Семья из Миасса (Челябинская область) лишились около 2,8 млн рублей на мошеннической бирже, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Очередными жертвами аферистов стали 51-летняя местная жительница и ее сын.
Женщина увидела в интернете рекламу «Московской биржи». Заинтересовавшись возможностью легкого заработка, она прошла по ссылке и заполнила анкету. Через некоторое время ей стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками биржевой площадки и убедили, что следуя их инструкциям возможно получить реальный заработок.
«Доверившись, она приступила к инвестициям, начинала с небольших сумм из собственных накоплений. Чтобы заполучить доверие новоиспеченного “инвестора” мошенники первое время переводили ей небольшие суммы. Уловка аферистов сработала. Клиентка решила увеличить свой доход, вложив более крупную сумму. Под руководством мошенников она перевела почти 1,5 млн, из которых 820 тыс. рублей одолжила у банка», — рассказали в региональном полицейском Главке.
Через некоторое время горожанка решила получить свои деньги обратно и вместе с обещанной прибылью. «Менеджер» стал утверждать, что для этого необходим поручитель, от которого требовалось стать инвестором и вложить крупную сумму.
«Вновь поверив обещаниям, женщина в качестве поручителя привлекла своего сына, убедив его оформить кредит на сумму почти 1,3 млн рублей и перевести их на указанные счета. Но деньги назад они так и не получили. Мошенники стали требовать еще, тогда женщина засомневалась и обратилась в полицию», — говорится в комментарии.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).