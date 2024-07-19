«Ребятишек приютили соседи, сама жила в сгоревшем доме»: многодетная мать пережила беды, а теперь поддерживает других

— Вы что? Какая депрессия? Об упадке сил или духа и речи не шло. Я осталась одна с тремя детьми. Кто их вместо меня на ноги поднимать будет? Пришлось выйти продавцом в киоск с круглосуточным режимом работы. Смена — 18 часов, на сон всего два часа. Неделями могла работать в таком режиме, без выходных. За ребятишками в это время приглядывала бабушка или нанимала няню.