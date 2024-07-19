«Ребятишек приютили соседи, сама жила в сгоревшем доме»: многодетная мать пережила беды, а теперь поддерживает других

«Прошла огонь, воду и медные трубы», — старое выражение точно описывает жизнь 41-летней матери пятерых детей из Иркутска. На долю Елены Быргазовой выпало не одно тяжелое испытание. Дважды она похоронила мужей, перенесла страшную аварию, а в 2019 году оказалась на улице с детьми. Семейное гнездышко сгорело из-за замыкания проводки.
— Детей пришлось поселить у соседей, а самой жить в аварийном доме без крыши. Чтобы по кирпичикам восстановить дом, пришлось день и ночь пропадать на работе, — рассказывает Елена. Тогда поддержку ей оказали в благотворительном фонде, а сейчас сибирячка стала волонтером. Она помогает пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и всем нуждающимся. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Осталась одна с тремя детьми».
Елена родилась в многодетной семье — шесть братьев и она, единственная сестра, вдобавок самая младшая.
— Сама я в браке так и не была за всю жизнь, — смеясь, рассказывает Елена. — Жила в гражданских.
С первым мужем Елена выросла на одной улице. «От ненависти до любви один шаг», — описывает она начало их отношений. Еще в детстве будущие супруги часто ругались, однако к 18 годам поняли, что неровно дышат друг к другу. А спустя год после совместной жизни у пары на свет родилась первая дочь Вероника. Еще через год — сын Даниил.
— Муж работал в автосервисе, я продавцом в киоске. Поднимали на ноги детей, и все было замечательно. А спустя три года после рождения второго ребенка решились еще на одно пополнение. Кстати, я была уже в положении, когда в магазин, в котором работала, въехала легковушка. К счастью, отделалась только испугом.
В 2008 году на свет появился сын Никита. Младшему ребенку исполнилось всего три месяца, когда в семье произошло горе. Когда муж Елены возвращался с работы, в него влетела иномарка. Спасти сибиряка не удалось…
— Вы что? Какая депрессия? Об упадке сил или духа и речи не шло. Я осталась одна с тремя детьми. Кто их вместо меня на ноги поднимать будет? Пришлось выйти продавцом в киоск с круглосуточным режимом работы. Смена — 18 часов, на сон всего два часа. Неделями могла работать в таком режиме, без выходных. За ребятишками в это время приглядывала бабушка или нанимала няню.
Тяжелый труд отразился на ногах.
Только через пять лет после гибели супруга Елена смогла открыться новым отношениям. Знаки внимания стал оказывать сосед, с которым сибирячка была знакома с детства. То, что у матери-одиночки трое детей, не стало для него проблемой. Мужчина работал сборщиком на мясокомбинате. Туда устроил и Елену.
— Гражданский супруг предложил переехать из дома, где жила моя семья, в его квартиру. Однако ютиться приходилось с его мамой и братом. Поэтому спустя пару месяцев вернулись в гнездышко моих родителей.
У пары родились двое сыновей: Ярослав и Матвей. Сейчас мальчишкам 7 и 6 лет. Сибирячке казалось, что жизнь налаживается. Рядом мужчина, на которого можно положиться. Однако вскоре отношения в семье испортились.
— Перестал появляться дома и начал выпивать. Расстались. С детьми он продолжал общаться. Тем не менее, подавать на алименты не хотела, пришлось одной поднимать уже пятерых детей. Сутками пропадала на заводе. Тяжелый труд особенно отразился на ногах — появился варикоз.
«Стараюсь себя беречь».
А шесть лет назад случилась новая беда. Двухэтажный дом Елены частично сгорел. К счастью, она успела вывести детей. Вовремя увидела из окна дым от. Пожарные приехали быстро, поэтому огонь потушили, пока он не успел переброситься на первый этаж.
— Жить приходилось в сгоревшем доме: не было крыши, все залито водой. А параллельно и восстанавливать его. Первым делом сделала новую крышу, потом починила проводку, поменяла обои, полы, потолки. По финансам ударил ковид, были сокращения зарплат. Тогда помощь нам оказали в благотворительном фонде: то одежды привезут, то технику, то посуду или продукты. Через месяц после пожара забрала детей. А восстановление дома все еще идет. Правда, уже по мелочи: утеплить террасу, пробурить скважину.
Но в декабре 2023 года умер из-за заболевания бывший супруг Елены. Организация похорон отняла много сил. Сибирячка решила уволиться с завода.
— Сейчас стараюсь себя беречь. Однако свободное время провожу в волонтерском фонде. Раздаю пакеты с продуктами нуждающимся и подбираю им одежду. А сила и отрада — это дети. Старшая 20-летняя дочь с нами не живет. Отучилась на парикмахера и открыла свой салон. 19-летний Даниил после 9-класса решил изучить основы военного дела. 18-летний Никита сдает экзамены и собирается поступить на машиностроение в колледж. А младшие мальчишки любят читать стихи в школе и садике.
Сейчас Елена нигде не работает. Однако без дела не сидит: то приедет на детский праздник аниматором, то соберет сладкий букет или свяжет игрушку на продажу. А вообще у многодетной мамы есть мечта — открыть свой бизнес.