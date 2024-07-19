Автобус с людьми ушел под землю: спустя полгода найдено тело спасателя

Расследование по факту ЧП было начато по статье 277 части 3 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». По делу допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, изъяты необходимые документы, записи с камер видеонаблюдения. Напомним, зарубежные эксперты ранее склонялись к мнению, что раскопки и поиски двоих пропавших горноспасателей следует прекратить, поскольку риск жизнями спасателей, экскаваторщиков и других специалистов, работавших на дне воронки, не оправдан.