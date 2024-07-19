Автобус с людьми ушел под землю: спустя полгода найдено тело спасателя

Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердила супруга погибшего спасателя Айдоса Шаймерденова Нурсулу Шаймерден. В Павлодарском филиале республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщили, что тело спасателя обнаружили утром 19 июля, спустя полгода после ЧП.
«Предварительно нашли спасателя Айдоса Шаймердена. Вместе с телом нашли его жетон. Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу. Обнаружили сегодня, 19 июля в 06:15 на том месте, где ранее предполагали, и вели поисковые работы, а вытащили тело только в 13:45», — сообщил заместитель руководителя Павлодарского филиала ТОО РЦШ ПВАСС Ерлан Жаркимбеков.
Как сообщалось ранее, 28 июня поисковые работы возобновили.
Напомним, 4 января этого года в Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших нашли и подняли на поверхность.
Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена все это время оставались под землей.
Поисковую операцию на месте обвала приостановили еще 5 февраля из-за большой угрозы повторного обрушения. Позже, после неоднократных обращений родных погибших, в золоторудной компании заявили, что готовы сделать съезд ко дну воронки для спуска тяжелой техники. Но перед этим требовалось в очередной раз провести геосканирование места провала, сделать экспертизу и разработать проект дальнейших работ, оценив все возможные риски.
Ранее спецкомиссия установила, что причинами обрушения горной массы в отработанное пространство недействующей шахты стала неудовлетворительная организация производства на руднике. Не проводился должный контроль за пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не было их принудительного обрушения, с последующим погашением пустот.
Расследование по факту ЧП было начато по статье 277 части 3 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». По делу допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, изъяты необходимые документы, записи с камер видеонаблюдения. Напомним, зарубежные эксперты ранее склонялись к мнению, что раскопки и поиски двоих пропавших горноспасателей следует прекратить, поскольку риск жизнями спасателей, экскаваторщиков и других специалистов, работавших на дне воронки, не оправдан.