На трассе под Новосибирском маршрутка с пассажирами врезалась в столб

— 13 июля БМВ с тонированными стеклами и без номеров под управлением 24-летнего жителя Новосибирской области двигалась по Красному проспекту. У дома № 92 по он не справился с управлением и совершил столкновение сначала с движущимся в попутном направлении автомобилем, а затем с еще пятью припаркованными, — сообщила прокуратура Новосибирской области.