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На трассе под Новосибирском маршрутка с пассажирами врезалась в столб

В ней было 16 человек.

В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с междугородней маршруткой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

— Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля около 07 часов 55 минут на территории поселка Чернореченский Искитимского района, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, маршрутка вылетела с трассы и врезалась в столб. На момент происшествия в ней находилось 16 пассажиров.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что информации о пострадавших или обратившихся за медицинской помощью не поступало.

Ранее мы писали, что в Новосибирске установили личность водителя автомобиля БМВ, который совершил массовое ДТП на Красном проспекте.

— 13 июля БМВ с тонированными стеклами и без номеров под управлением 24-летнего жителя Новосибирской области двигалась по Красному проспекту. У дома № 92 по он не справился с управлением и совершил столкновение сначала с движущимся в попутном направлении автомобилем, а затем с еще пятью припаркованными, — сообщила прокуратура Новосибирской области.