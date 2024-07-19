На трассе под Новосибирском маршрутка с пассажирами врезалась в столб

В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с междугородней маршруткой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
— Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля около 07 часов 55 минут на территории поселка Чернореченский Искитимского района, — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, маршрутка вылетела с трассы и врезалась в столб. На момент происшествия в ней находилось 16 пассажиров.
В Госавтоинспекции подчеркивают, что информации о пострадавших или обратившихся за медицинской помощью не поступало.
Ранее мы писали, что в Новосибирске установили личность водителя автомобиля БМВ, который совершил массовое ДТП на Красном проспекте.
— 13 июля БМВ с тонированными стеклами и без номеров под управлением 24-летнего жителя Новосибирской области двигалась по Красному проспекту. У дома № 92 по он не справился с управлением и совершил столкновение сначала с движущимся в попутном направлении автомобилем, а затем с еще пятью припаркованными, — сообщила прокуратура Новосибирской области.