Прятал богатство: в Челябинской области осужденный экс-замминистра скрывал доходы с помощью родителей-пенсионеров

Напомним, взятку Иван Белавкин принял в 2020 году. За 1,8 млн рублей он согласился помочь бизнесмену в получении оплаты за ремонт котельной в поселке Бердяуш. В 2023 году бывшего замминистра приговорили к 13-летнему заключению в колонии строгого режима и штрафу в 47 млн рублей. Вдобавок Белавкина обязали отдать государству всю сумму полученной взятки.