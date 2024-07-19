Прятал богатство: в Челябинской области осужденный экс-замминистра скрывал доходы с помощью родителей-пенсионеров

В Челябинской области с бывшего первого замминистра строительства Ивана Белавкина взыскали 11 млн рублей. Это стоимость имущества, купленного на неподтвержденные доходы.
После того, как Белавкина осудили за взятку, прокуратура взялась проверить данные о доходах коррупционера и его семьи.
Выяснилось, что Белавкин не только получал незаконные доходы, но и старался их спрятать от государства. Для этого он покупал дорогостоящее имущество и регистрировал его на родственников.
Пожилые родители Белавкина за время работы сына в министерстве чудесным образом стали обладателями внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, земельного участка площадью более тысячи квадратных метров и дома в поселке Кременкуль.
В прокуратуре засомневались, что все это можно было приобрести на скромную пенсию отца и матери, и заключили, что подлинный владелец машины, дома и участка — сам Иван Белавкин.
Более того, когда Иван Белавкин стал фигурантом уголовного дела, дорогую собственность его родителей поспешили продать.
Прокурор обратился в суд с требованием изъять в доход государства сумму, равную стоимости проданного имущества. Суд требование поддержал. Теперь в надзорном ведомстве обещают проследить, чтобы 11 млн рублей поступили в казну.
Напомним, взятку Иван Белавкин принял в 2020 году. За 1,8 млн рублей он согласился помочь бизнесмену в получении оплаты за ремонт котельной в поселке Бердяуш. В 2023 году бывшего замминистра приговорили к 13-летнему заключению в колонии строгого режима и штрафу в 47 млн рублей. Вдобавок Белавкина обязали отдать государству всю сумму полученной взятки.
Спустя несколько месяцев приговор смягчили. Суд сократил срок в колонии до 12 лет, а размер штрафа — до 41,1 млн рублей.