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Прятал богатство: в Челябинской области осужденный экс-замминистра скрывал доходы с помощью родителей-пенсионеров

Осужденный экс-замминистра в Челябинской области скрывал многомиллионные доходы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области с бывшего первого замминистра строительства Ивана Белавкина взыскали 11 млн рублей. Это стоимость имущества, купленного на неподтвержденные доходы.

После того, как Белавкина осудили за взятку, прокуратура взялась проверить данные о доходах коррупционера и его семьи.

Выяснилось, что Белавкин не только получал незаконные доходы, но и старался их спрятать от государства. Для этого он покупал дорогостоящее имущество и регистрировал его на родственников.

Пожилые родители Белавкина за время работы сына в министерстве чудесным образом стали обладателями внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, земельного участка площадью более тысячи квадратных метров и дома в поселке Кременкуль.

В прокуратуре засомневались, что все это можно было приобрести на скромную пенсию отца и матери, и заключили, что подлинный владелец машины, дома и участка — сам Иван Белавкин.

Более того, когда Иван Белавкин стал фигурантом уголовного дела, дорогую собственность его родителей поспешили продать.

Прокурор обратился в суд с требованием изъять в доход государства сумму, равную стоимости проданного имущества. Суд требование поддержал. Теперь в надзорном ведомстве обещают проследить, чтобы 11 млн рублей поступили в казну.

Напомним, взятку Иван Белавкин принял в 2020 году. За 1,8 млн рублей он согласился помочь бизнесмену в получении оплаты за ремонт котельной в поселке Бердяуш. В 2023 году бывшего замминистра приговорили к 13-летнему заключению в колонии строгого режима и штрафу в 47 млн рублей. Вдобавок Белавкина обязали отдать государству всю сумму полученной взятки.

Спустя несколько месяцев приговор смягчили. Суд сократил срок в колонии до 12 лет, а размер штрафа — до 41,1 млн рублей.