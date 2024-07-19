Ушел из жизни российский актер Андрей Ксенюк

Андрей Ксенюк родился в Норильске в 1958 году, окончил Красноярское училище искусств в 1981-м. В детстве занимался в драмкружке при клубе «Юность», которым руководил артист Александр Анисимов, и после окончания училища точно знал, где хотел бы работать, — только в театре родного города.