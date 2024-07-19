Ушел из жизни российский актер Андрей Ксенюк

В некрологе, размещенном сегодня пресс-службой Норильского заполярного театра драмы, отмечено, что Ксенюк застал его труппу «в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского» (главреж театра в 1975—1982-м), съездив на гастроли в Ленинград и Вильнюс.
Дебютировал артист в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил» — по Льву Толстому. Андрей Ксенюк играл Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил» Кима, на его счету — постановки «Сказка Арденнского леса», «Поллианна», «Шут Балакирев» Горина, «Гарольд и Мод», «Квадратура круга», «Два вечера в веселом доме», «Вишневый сад», многие другие — всего более сотни образов.
Причина смерти актера в некрологе не называется.