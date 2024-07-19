В четырех округах Пермского края сообщили о погибших в СВО земляках

В Пермском крае местные администрации сообщили о погибших в СВО на Украине земляках. Траурные церемонии проведут с 19 июля в городах и поселках Прикамья.
Администрация Юрлинского муниципального округа с прискорбием сообщила, что в ходе СВО при выполнении воинского долга погиб 44-летний Леонтьев Андрей Григорьевич. Дату и время прощания сообщат дополнительно.
В Березниках 19 июля земляки простились с погибшим рядовым Записовым Александром Владимировичем.
В поселке Павловском Верещагинского городского округа последние почести 19 июля отдали помощнику гранатометчика мотострелкового взвода, отцу двоих детей Прудникову Дмитрию Сергеевичу. Погиб 25 марта 2024 года в возрасте 31 года.
В деревне Комариха-1 Ильинского округа 21 июля пройдет церемония прощания с Третьяковым Сергеем Владимировичем 1982 года рождения. Погиб при выполнении боевой задачи 5 июня 2024 года.
Администрации городских и муниципальных округов Пермского края выражают искренние соболезнования родным и близким погибших в зоне проведения СВО земляков.
В Пермском крае простились с погибшими в СВО земляками из шести округов. В городах и поселках Прикамья 18 июля провели несколько траурных церемоний.