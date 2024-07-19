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В четырех округах Пермского края сообщили о погибших в СВО земляках

В городах и поселках Прикамья с 19 июля проведут несколько траурных церемоний.

В Пермском крае местные администрации сообщили о погибших в СВО на Украине земляках. Траурные церемонии проведут с 19 июля в городах и поселках Прикамья.

Администрация Юрлинского муниципального округа с прискорбием сообщила, что в ходе СВО при выполнении воинского долга погиб 44-летний Леонтьев Андрей Григорьевич. Дату и время прощания сообщат дополнительно.

В Березниках 19 июля земляки простились с погибшим рядовым Записовым Александром Владимировичем.

В поселке Павловском Верещагинского городского округа последние почести 19 июля отдали помощнику гранатометчика мотострелкового взвода, отцу двоих детей Прудникову Дмитрию Сергеевичу. Погиб 25 марта 2024 года в возрасте 31 года.

В деревне Комариха-1 Ильинского округа 21 июля пройдет церемония прощания с Третьяковым Сергеем Владимировичем 1982 года рождения. Погиб при выполнении боевой задачи 5 июня 2024 года.

Администрации городских и муниципальных округов Пермского края выражают искренние соболезнования родным и близким погибших в зоне проведения СВО земляков.

В Пермском крае простились с погибшими в СВО земляками из шести округов. В городах и поселках Прикамья 18 июля провели несколько траурных церемоний.